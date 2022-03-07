ميقاتي لوفد برلماني أوروبي: لبنان متمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن لبنان الذي عانى من اجتياحات وحروب على مر تاريخه متمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية وفد حزب الشعب الأوروبي الذي يضم نواب وبرلمانيين منتخبين في مختلف مجالس نواب وبرلمانات الدول الأوروبية، وذلك برئاسة النائب الفرنسي بالمجلس الأوروبي فرانك بروست، وبحضور 30 نائبًا وشخصية يمثلون 16 دولة أوروبية.

وأضاف أن لبنان لا يقبل أي اعتداء على سيادة أية دولة وسلامتها، كما أنه يعتبر المشكلة بين روسيا وأوكرانيا تحل بالمفاوضات وليس بالخيارات العسكرية.