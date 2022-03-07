رئيس الأمراض الصدرية بعين شمس: تصنيف الالتهاب الرئوي كرابع مسبب للوفاة عالميا

قال الدكتور ياسر مصطفى أستاذ ورئیس قسم أمراض الصدر والحساسیة جامعة عین شمس، إنه تم إطلاق حملة خلال فصل الشتاء تحت شعار "التطعيم مش أكتر من مرة"، و هي أول حملة في مصر تعمل على التوعية ضد مرض الإلتهاب الرئوي، وأهمية التطعيم في الوقاية من خطر الإصابة ببكتيريا المكورات الرئوية.

وأضاف مصطفي عبر تطبيق سكايب مع برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "ON " مساء الأحد، أن التطعيم ضد الالتهاب الرئوي متوفر منه نوعين، الأول للأطفال من سن شهرين وحتي 5 سنوات، والتطعيم الآخر للبالغين فوق ال 65 عاما، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مصطفي أن لقاح المكورات الرئوية يؤخذ لذوي الأمراض المزمنة في جميع الأعمار، وذلك للحالات التي تعالج بالكيماوي ومرضي الربو الشعبي أو التليف الرئوي وغيرهم من الحالات المزمنة.

وأكد مصطفي أن حالات الوفاة سنويا بمرض الالتهاب الرئوي وفقا لاحصائية تم اجراؤها قبل انتشار فيروس كورونا، بلغت الوفيات 60 مليون وفاة سنويا، وهو رقم يتعدي وفيات كورونا خلال أكثر من عامين.

ولفت مصطفي الي أن مرض الالتهاب الرئوي تم تصنيفه من قبل منظمة الصحة العالمية رابع مسبب للوفاة عالميا، ضمن 10 أمراض تم تصنيفهم كأكثر الأمراض تسببا للوفاة عالميا.