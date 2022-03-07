 غدا.. لندن تستضيف اجتماع لتحالف فيشجراد لبحث الأزمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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غدا.. لندن تستضيف اجتماع لتحالف فيشجراد لبحث الأزمة الأوكرانية

سارة أحمد
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 4:00 م | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 4:00 م

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الاثنين، إن رؤساء وزراء دول مجموعة فيشجراد (المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا) سيجتمعون في العاصمة البريطانية، لندن غدا الثلاثاء لمناقشة الحرب في أوكرانيا.

كما أكد أوربان، في مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حكومة المجر قد نشرت مرسوما يوضح أنه لا يمكن لشحنات الأسلحة أن تذهب إلى أوكرانيا من الأراضي المجرية، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأشارت لندن في وقت سابق، إلى أنها ستمنح مساعدات بقيمة 100 مليون دولار (91,4 مليون يورو) للحكومة الأوكرانية عبر البنك الدولي "للتخفيف من الضغوط المالية التي أحدثها الهجوم غير المبرر وغير القانوني" من جانب روسيا والسماح باستمرار عمل الدولة الأوكرانية.

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