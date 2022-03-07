إيران: محاولات لمنع خروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، إنّ هناك محاولات من جميع الدول لمنع خروج الأزمة الأوكرانية عن السيطرة، مؤكدا أن بلاده تعمل مع روسيا لوقف إطلاق النار هناك.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث قوله في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نعمل مع الأصدقاء في روسيا والأطراف الأخرى للتفاوض على وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا".

ولم يعتبر الناطق أن الأزمة الجارية بين روسيا وأوكرانيا فرصة للغاز الإيراني، حيث أكد، تعليقا على احتمال قطع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا وأنها قد تكون فرصة لغاز إيران: "سوق الطاقة له منطقه الخاص وهذا المنطق ليس سياسيا".

وأضاف عن الجهود المبذولة لوقف التطورات بين روسيا وأوكرانيا: "نحاول جميعًا عدم ترك الأزمة الأوكرانية تخرج عن السيطرة".

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.