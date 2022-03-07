الأرصاد: انتهاء موجة الرياح والعواصف اليوم والتقلبات الجوية واردة الفترة القادمة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تعرضت لمنخفض جوي في الصحراء الغربية تحرك من غرب البلاد إلى شرقها وسنشهد تحسن تدريجي في دراجات الحرارة، مفيدا بأن موجة الرياح التي شهدتها البلاد انتهت اليوم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن موجة الرياح التي شهدتها البلاد مدتها يوم واحد وانتهت ومن صباح الغد ستعود حالة الاستقرار الجوي، موضحا أننا الان في نهاية فصل الشتاء وفصل الربيع يبدأ فى 21 مارس.

وتابع: «وارد نشهد ارتفاع وانخفاض في دراجات الحرارة الأيام القادمة مع نهاية فصل الشتاء، ووجود منخفضات بالصحراء الغربية، وستوجد تقلبات جوية خلال الفترة القادمة»، ناصحا المواطنين بعدك ارتداء الملابس الصيفية لحين انتهاء فصل الشتاء.