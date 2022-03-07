تحتفل سفارة فرنسا بالقاهرة والمعهد الفرنسي في مصر، غدا الثلاثاء، بيوم المرأة العالمي تحت شعار"النسوية والحفاظ على البيئة".

وذكرت السفارة - فى بيان صحفي اليوم الاثنين - أن يوم المرأة العالمي الذى يوافق الثامن من مارس، يمثل فرصة لإعادة تأكيد التزام فرنسا بالترويج عن المساواة بين المرأة والرجل والدفاع عن حقوق المرأة ومكانتها ومكافحة العنف ضدها.

وأضافت أن "النسوية" تمتزج هذا العام مع موضوع الحفاظ على البيئة، وفي سياق تدمغه التغيرات المناخية التي تواجهها مجتمعاتنا، واستضافة مصر في نوفمبر 2022 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، وفي إطار الشهر الفرنسي الألماني للمدن المستدامة، تم اختيار موضوع "النسوية والحفاظ على البيئة" للاحتفاء باليوم العالمى للمراة والذى يقام بالمعهد الفرنسي بمصر في المنيرة ويفتتحه سفير فرنسا في مصر السيد مارك باريتي.

وأشار بيان السفارة إلى أن الفنانة أروى جودة ستكون ضيفة شرف الاحتفال الذى يتضمن تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "النسوية والحفاظ على البيئة" بمشاركة نهاد أبو القمصان، مستشار النوع الاجتماعي والتنمية، محامية بالنقض، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، راجية الجرزاوي، مسؤول ملف العدالة البيئية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ميريم بهافو، باحثة في الفلسفة النسوية وناشطة في المجال البيئي، إيناس حمدي، مستشار النوع الاجتماعي بمؤسسة أم حبيبة التابعة لشبكة أغاخان الدولية للتنمية(مؤسسة تعمل في مجالات تمكين المرأة، الشمول الاقتصادي، الزراعة والأمن الغذائي، والاستدامة البيئية بمحافظة أسوان).

وبحسب البيان ستقوم مستشارة التعاون الثقافي النائبة السيدة نادين دولاتر والفنانة أروى جودة فى نهاية الحفل بتسليم جائزة المساواة بين المرأة والرجل للمنظمة الفائزة، وقدرها 5000 يورو.

وأشارت السفارة الفرنسية إلى أنه سيتم الاحتفال بيوم المرأة فى جميغ فروع المعهد الفرنسي في مصر، حيث سيتناول فرع المعهد الفرنسي في مصر الجديدة أيضًا موضوع "النسوية والبيئة"، مع التركيز على التنمية المستدامة والحرف اليدوية، وينظم الفرع غدا معرضا يخصص للمنتجات الطبيعية والعضوية الصديقة للبيئة من صنع النساء، كما ينظم رحلة استكشافية إلى قرية تونس يوم الجمعة 18 مارس، من أجل إبراز دور المرأة في صناعة الفخار المحلية.

وفى السياق ذاته، يقيم المعهد الفرنسي بالإسكندرية غدا معرض الصور الفوتوغرافية "احكي لي" بالشراكة مع معهد جوته وبساريا للفنون وبالتعاون مع She Arts، ويهدف إلى إبراز دور ومكانة المرأة في المجتمع المصري من خلال القصص المصورة يقدمها فنانون ومصورون مصريون.