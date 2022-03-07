الدنماركيون يصوتون في الأول من يونيو حول المشاركة في البرامج العسكرية للاتحاد الأوروبى

أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتى فريدريكسن اليوم الأحد أن الدنماركيين سيصوتون في وقت لاحق من العام الحالى على ما إذا كان يتعين مشاركة بلادهم بشكل أوثق في الجهود الأمنية للاتحاد الأوروبى أم لا .

وتتمتع الدنمارك وهى عضو في حلف شمال الأطلسى / ناتو/ والاتحاد الأوروبي بالعديد من خيارات الابتعاد والنأى بالنفس عن المشاركة بصورة أكثر عمقا في برامج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المشاركة في العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي.

وسيحدد استفتاء الأول من يونيو ما إذا كان الدنماركيون يريدون تنحية خيار عدم المشاركة الأكثر عمقا جانبًا.