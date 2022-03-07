رئيس الوزراء الفلسطيني: توسط إسرائيل لحل أزمة أوكرانيا من سُخريات السياسة الدولية

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن استغرابه من محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، التوسط في الأزمة الروسية - الأوكرانية، قائلا إنه "من سُخريات السياسة الدولية أن تحاول إسرائيل، وهي الدولة المُحتلة لفلسطين، أن تكون وسيطًا لحل الأزمة في أوكرانيا".

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في مُستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، اليوم الاثنين، إنه يأمل في أن "تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل الأمن والسلام الدوليين ويحافظ على سلامة المدنيين الذين هم ضحايا الحروب".

وأضاف أن إسرائيل تواصل تكثيف الاستيطان في مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية مُستغلة انشغال المجتمع الدولي بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

وتابع أن إسرائيل تواصل تصعيد إجراءاتها واعتداءاتها من خلال الإعدامات الميدانية التي تستهدف الفلسطينيين ضاربًا على ذلك مثالًا باستشهاد الشاب كريم القواسمة في مدينة القدس المحتلة أمس، وكذلك الطفل يامن جفال من أبو ديس بضواحي القدس وسط الضفة الغربية.

وأعرب اشتية عن التطلع إلى أن يطبق المجتمع الدولي، القانون الدولي على إسرائيل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، كان قد التقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، تلبية لدعوة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى التوسط في الأزمة.