بلغت واردات السعودية السلعية خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 5ر53 مليار ريال، بارتفاع قدره 18% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2020، مسجلة أعلى قيمة لها منذ يوليو 2019 أي منذ عامين ونصف. (الدولار يساوي 75ر3ريال سعودي).

وأعلنت هيئة الإحصاء السعودية في بيان لها اليوم الإثنين، أن"واردات المملكة من السلع ارتفعت مقارنة بشهر نوفمبر 2021 بنحو 94ر2 مليار ريال وبنسبة 6%".

ويعود ارتفاع واردات المملكة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى ارتفاع وارداتها من "معادن عادية ومصنوعاتها" بقيمة 63ر1 مليار ريال وبنسبة 41%، وارتفاع وارداتها من "عربات، طائرات، بواخر، ومعدات نقل مماثلة" بقيمة 24ر1 مليار ريال وبنسبة 16%، إضافة إلى ارتفاع أقسام أخرى.

وسجل قطاع "منتجات نباتية" انخفاضا في قيمة الصادرات بقيمة 291 مليون ريال ليصل إلى 2236 مليار ريال، في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وتصدرت الصين قائمة الدول الموردة للسعودية بنحو 5ر11 مليار ريال وبنسبة 21% من إجمالي قيمة الواردات خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2021.

وجاءت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات في المركزين الثاني والثالث بحصة 11% و7% على التوالي.