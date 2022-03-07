كشفت الفنانة غادة عادل، عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية، أدت إلى دخولها للمستشفى أثناء سفرها إلى لندن لقضاء عطلة، مؤكدةً أنها حاليًا بصحة جيدة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، إنها فور وصلها إلى لندن شعرت بعدم قدرتها على التحرك، وبعد ساعات قليلة بدأت درجة حرارتها في الارتفاع، مضيفة: «كنت بترعش، وفضلت على الحالة دي لحد ما صديقتي ونجلي أخدوني على المستشفى».

واستكملت، أنها أصيبت ببكتيريا وصلت إلى الكلى وبعدها إلى الدم، قائلة: «الحمد لله اتلحقت في وقتها والبكتريا مسببتش تسمم في الجسم والدم، ودعاء الناس على السوشيال ميديا ساعدني في تخطي الأزمة».

وأوضحت، أن طليقها المخرج مجدي الهواري، على تواصل معها بعد تعرضها للوعكة الصحية، قائلة: «مجدي قلب الدنيا، أنا قضيت 5 أيام في لندن داخل المستشفى أول مرة معملش شوبينج».

كان طالب عبد الله مجدى الهوارى، نجل الفنانة غادة عادل، الجمهور بالدعاء لوالدته بعد تعرضها لأزمة صحية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلًا: «من فضلكم صلوا لأجل شفاء سريع لوالدتى».