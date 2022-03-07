 المصري يكشف سبب تحويل أحمد الشيخ للتحقيق - بوابة الشروق
الإثنين 7 مارس 2022 12:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

المصري يكشف سبب تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

محمد جلال
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 12:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 12:19 ص

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، سبب تحويل أحمد الشخ، لاعب الفريق، إلى التحقيق خلال الساعات الأخيرة.

وقال عمار في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «الشيخ كان من المفترض أن يخضع لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها، لكنه غاب عن التدريبات بدون إذن».

واضاف: «الجميع فوجئ بغياب أحمد الشيخ ولا نعلم السبب حتى الآن لذا قررنا تحويله إلى التحقيق».

وأكمل عضو مجلس إدارة نادي المصري: «نريد عودة الشيخ إلى مستواه المعروف لأنه لاعب مهم ومفيد بالنسبة للمصري».

وكان المصري قد تلقى هزيمة من أوتوهو في كاس الكونفدرالية التي يحتل فيها المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر مازمبي المجموعة برصيد 6 نقاط.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك