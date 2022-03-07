المصري يكشف سبب تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

كشف حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، سبب تحويل أحمد الشخ، لاعب الفريق، إلى التحقيق خلال الساعات الأخيرة.

وقال عمار في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: «الشيخ كان من المفترض أن يخضع لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها، لكنه غاب عن التدريبات بدون إذن».

واضاف: «الجميع فوجئ بغياب أحمد الشيخ ولا نعلم السبب حتى الآن لذا قررنا تحويله إلى التحقيق».

وأكمل عضو مجلس إدارة نادي المصري: «نريد عودة الشيخ إلى مستواه المعروف لأنه لاعب مهم ومفيد بالنسبة للمصري».

وكان المصري قد تلقى هزيمة من أوتوهو في كاس الكونفدرالية التي يحتل فيها المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر مازمبي المجموعة برصيد 6 نقاط.