بيان جديد من الأهلي بشأن حالة بانون

قال أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، إن ‏الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها بدر بانون مدافع الفريق، أكدت حاجته لفترة ‏راحة تصل إلى شهر ونصف الشهر، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع ‏منتخب المغرب خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.‏

ويخضع بدر بانون لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة، لتقييم حالته من جديد، وذلك في ‏ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب.‏

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة ‏من الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ‏على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في الجوانب الفنية ‏والخططية الخاصة بمواجهة الغد.‏

وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي بعد خوض مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد ‏الأهلي ‏we السلام، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف ‏مقابل هدفين.‏