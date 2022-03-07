بريطانيا تطالب الإنتربول باستبعاد روسيا من المنظمة

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إنها وجهت خطابا مع نظرائها في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" لاستبعاد روسيا من المنظمة.



وأضافت باتيل- في تغريدة عبر حسابها بموقع تواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين- إنني "كتبت اليوم خطابا مع نظرائي من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، أدعو فيه منظمة الإنتربول ولجنتها التنفيذية لاتخاذ قرار هذا الأسبوع وفقا لقواعدها، بشأن التعليق الفوري لوصول روسيا إلى أنظمتها"، مشيرة إلى أن "تصرفات روسيا تعد تهديدا مباشرا لأمن الأفراد وللتعاون الدولي في إنفاذ القانون".