القوات الأوكرانية تستعيد السيطرة على مطار ميكولايف

قالت القوات الأوكرانية، إنّها استعادت مطار ميكولايف من القوات الروسية، وذلك حسبما أوردت قناة "العربية" في نبأ عاجل، اليوم الاثنين.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.