الصين تتحرك لضمان توفير إمدادات كافية من الطاقة مع الأزمة الأوكرانية

قال مسؤولو التخطيط الحكومي في الصين، اليوم الاثنين، إنّ الحكومة قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من تحديات خطيرة مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.



وارتفعت الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".



وصرّح نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليان وليانج، على هامش اجتماع البرلمان الصيني: "الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب العالميين للطاقة تشكل تحديا لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لدينا".



وأضاف: "على الرغم من التحديات الخطيرة المتنامية التي نواجهها، فإن الصين تمتلك المقومات والقدرة والثقة والوسائل لضمان إمدادات آمنة ويُعتمد عليها من الطاقة".



وأقر ليان بأن ارتفاع أسعار النفط الخام والغاز عالميا سيؤثر على الصين التي تحصل على ما يزيد على 70% من احتياجاتها من النفط و40% من الغاز من الخارج، لكنه أضاف أن هذا التأثير سيكون تحت السيطرة.