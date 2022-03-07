الخارجية الأردنية تتابع اتصالاتها مع جميع الجهات بخصوص إخلاء الطلبة من سومي الأوكرانية

ذكرت خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أنها تتابع الاتصالات طوال ساعات الليلة الماضية مع جميع الجهات، بما فيها وزارة الخارجية الأوكرانية، والسلطة المحلية في مدينة سومي، ومع نقاط الاتصال من الجالية الأردنية ومع عدد من سفراء الدول العربية المقيمين في أوكرانيا، وذلك بهدف متابعة ما ورد من معلومات من الجانب الأوكراني، مساء أمس، حول عملية إخلاء الطلبة من الجنسيات كافة من مدينة سومي الأوكرانية صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أنه ومن خلال متابعة الوزارة الحثيثة وجمع المعلومات من جميع الأطراف المعنية، علمت الوزارة، في ساعةٍ مبكرة من صباح اليوم، من الجانب الأوكراني بأنه تمّ إجراء تغيير على خطة الإخلاء وتجميدها حالياً.

ونصح الجانب الأوكراني الطلبة هناك باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية في مدينة سومي.. وأكدت الوزارة استمرارها، في هذه اللحظات، بالاتصالات مع جميع الأطراف للوقوف على آخر المستجدات، والضغط لتوفير الوسائل الآمنة لنقل الطلبة الأردنيين، وضمان سلامتهم في حال تمّ اتخاذ القرار بالبدء بعملية الإخلاء بأي وقت.