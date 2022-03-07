ناشطون أوكرانيون يتداولون لقطات لإسقاط مروحية روسية

تداول ناشطون أوكرانيون، لقطات تُظهر ما قالوا إنه إسقاط الجيش الأوكراني لمروحية روسية من طراز Mi-24.



وأظهرت اللقطات، التي لم يتسنَ التأكّد من حقيقتها من مصدر مستقل، حجمًا كبيرًا من الحطام للمقاتلة التي سقطت في أرض خواء، ويُرجح أن أسقطت بصاروخ موجه.



ودأب ناشطون أوكرانيون على نشر لقطات لتحطم ما يقولون إنها مقاتلات روسية، في وقتٍ لا تتضمن البيانات الرسمية الصادرة عن موسكو حديثًا عن خسائر القوات الروسية في الحرب التي تُشنها على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.









وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.