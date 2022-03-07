تايوان: بكين تراقب الأوضاع في أوكرانيا لتحديد استراتيجيتها تجاه تايبيه

قال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، إن بكين تراقب عن كثب الأوضاع في أوكرانيا لتقييم استراتيجيتها تجاه تايوان.



وأضاف وو خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "عندما نشاهد تطور الأحداث في أوكرانيا ... فإننا نراقب بعناية شديدة ما قد تفعله الصين بالنسبة لتايوان"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.



وأوضح وو: "الخطر هو أن القادة الصينيين يعتقدون أن رد الفعل الغربي على العدوان الروسي ضعيف وغير متماسك وليس له أي تأثير، وقد يعتبر الصينيون ذلك وضعا إيجابيا".



وتابع: "أثق بأن القادة الصينيين يراقبون أيضا ويحاولون التوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة".



وتؤكد الصين باستمرار أن تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي تابعة لها، وتعهدت بإعادة الجزيرة تحت سيطرتها، بالقوة إذا لزم الأمر. وترفض بكين التشبيهات مع الوضع في أوكرانيا وتقول إن الجزيرة كانت دوما جزءا من أراضيها.



في المقابل تقول تايوان إن وضعها مختلف تماما، مستشهدة بالحاجز الطبيعي لمضيق تايوان - الذي يفصلها عن الصين - والدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات.