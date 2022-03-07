وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 6 ملايين

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز ستة ملايين حالة وفاة اليوم الاثنين.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الوفيات وصل إلى ستة ملايين و100 حالة.



يأتي هذا بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 446 مليونا و365 ألفا.



كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و595 مليون جرعة.



جدير بالذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.