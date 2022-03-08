مندوبة بريطانيا الأممية: سنحقق بعمق في كل مزاعم جرائم الحرب بأوكرانيا

قالت مندوبة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عنف وهمجية ضد المدنيين في أوكرانيا، لافتة إلى أن بلادها ستسائل روسيا، وستحقق بعمق في كل مزاعم جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي.

وأضافت خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أعلن عن مساهمات جديدة ترفع إجمالي المساعدات البريطانية إلى أوكرانيا لأكثر من 285 مليون دولار، قائلة إن البريطانيين تبرعوا بأكثر من 155 مليون دولار، لتوفير المساعدة الإنسانية في الدول التي تستضيف اللاجئين.

وأشارت إلى أن الشعب الأوكراني في حاجة لوضع حد للاجتياح الروسي، متابعة: «نناشد روسيا إنهاء حربها قبل أن تجلب مزيدًا من المأساة إلى أوكرانيا والمزيد من العار لأمتهم».

وتوجهت بكلمة إلى مندوب روسيا في الأمم المتحدة، قائلة: «أعلم أنك تعمل بموجب الإملاءات، لكن عليك أن تخبر بأمانة موسكو ما سمعته اليوم ونداءاتنا الملحة للسلام».

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.