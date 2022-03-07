تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة و3335 شاحنة بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 34583 طنا تشمل 9100 طن فوسفات و24983 طن يوريا و500 طن رمل.



وأضاف المركز - فى بيان صادر اليوم - أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 44275 طنا تشمل 3910 أطنان فول و14231 طن قمح و1657 طن خشب زان و2610 أطنان ابلاكاش و893 طن عدس و3265 طن زيت طعام و9009 أطنان حديد و8700 طن ذرة.



وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1256 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وسبانخ وفلفل وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم حجازى وشمر وبرسيم وكراوية وفول وفول مجروش) وفواكه (برتقال وبلح) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والبرازيل وماليزيا وهولندا وسنغافورة وألمانيا وكرواتيا وبنجلاديش وبلجيكا والصين وسلوفينيا وأمريكا واليونان.



كما بلغ عدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1600 حاوية مكافئة.. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 138231 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 111797 طنا.