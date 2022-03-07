روسيا تهدد بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1

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هددت روسيا صراحة بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك للتلفزيون الرسمي.