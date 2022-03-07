 روسيا تهدد بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 - بوابة الشروق
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روسيا تهدد بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 11:07 م | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 11:07 م

هددت روسيا صراحة بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، وذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك للتلفزيون الرسمي.


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