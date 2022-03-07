فحص طبي لطاهر في تدريبات الأهلي

اشتكى طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، من التواء في الكاحل بعد انتهاء مباراة المريخ السوداني التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد السلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وانتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وخضع طاهر محمد لفحص طبي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش للتأكد من جاهزيته، وشارك في جزء من المران على أن يتم تقييم حالته بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.
ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غدٍ في بطولة الدوري الممتاز، ثم يتوجه الفريق إلى جنوب إفريقيا استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل 12 مارس الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الغد.
وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بعد خوض مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد الأهلي we السلام في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.