فحص طبي لطاهر في تدريبات الأهلي

اشتكى طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، من التواء في الكاحل بعد ‏انتهاء مباراة المريخ السوداني التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد ‏السلام، والمؤجلة من الجولة الأولى في دوري المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ‏وانتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.‏

وخضع طاهر محمد لفحص طبي قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش ‏للتأكد من جاهزيته، وشارك في جزء من المران على أن يتم تقييم حالته بشكل نهائي خلال ‏الساعات المقبلة.‏

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز مساء غدٍ في بطولة الدوري الممتاز، ثم يتوجه الفريق إلى جنوب ‏إفريقيا استعدادًا لمباراة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل 12 مارس الجاري في الجولة الرابعة من ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل ‏انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الغد.‏

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي بعد خوض مباراة المريخ السوداني، التي أقيمت مساء السبت الماضي على استاد ‏الأهلي ‏we السلام في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثة أهداف ‏مقابل هدفين.‏