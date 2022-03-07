شعبة القصابين: سعر كيلو الضاني والكندوز من 150 لـ 180 جنيهًا

قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إنه جاهد لمنع ذبح البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها؛ حتى لا يتم الاحتياج للخارج في شيء من السلع المستوردة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه لو حدث اختلاف مع الدول المصدرة ماذا سيكون الحل حينها؟، لافتًا إلى أن خطوات تنمية الثروة الحيوانية حاليًا جيدة لكنها لا تكفي «المطلوب الدولة تنمي الثروة الحيوانية ممثلة في وزارة الزراعة»؛ وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

وتابع أن سعر لحم الضاني يتراوح من 150 إللى 180 جنيهًا والكندوز نفس السعر «معنديش آلية لمواجهة الذبح خارج السلخانة؛ ولو عندي سُلطّة همشيهم زي الكتاب ما بيقول».

وفي السياق، وقعت مشادة كلامية بين الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ومحمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجاري، بخصوص مشروع البتلو الخاص بتنمية الثروة الحيوانية.

وقال خليفة، إن هذا المشروع قائم منذ تسعينيات القرن الماضي، أيام تولي يوسف والي وزارة الزراعة، فيما قال رئيس شعبة القصابين إنه صاحب فكرة هذا المشروع ومشروع البتلو فشل إبان هذه الفترة.

من جهته قال محمد وهبة، إنه جاهد لمنع ذبح البتلو للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها؛ حتى لا يتم الاحتياج للخارج في شيء من سلع اللحوم المستوردة.

ولفت وهبة، إلى أن خطوات تنمية الثروة الحيوانية، حاليًا، جيدة لكنها لا تكفي «المطلوب الدولة تنمي الثروة الحيوانية ممثلة في وزارة الزراعة»؛ وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.

https://www.youtube.com/watch?v=dlZ5RffRJLc