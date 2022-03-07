المجر تحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إنّ المجر أصدرت مرسومًا بحظر توريد الأسلحة إلى أوكرانيا من أراضيها.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن أوربان قوله: "في اجتماع لمقر عمليات الأمن القومي.. قمنا بتقييم الوضع، وصدر مرسوم يوضح أنه من المستحيل توريد أسلحة من أراضي المجر إلى أراضي أوكرانيا".



وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.



وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات، اليوم الاثنين.