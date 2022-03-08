مندوب روسيا الأممي: الراديكاليون الأوكرانيون يستخدمون أكثر من 1500 أجنبي كدروع بشرية

أعرب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، عن قلقه من احتجاز الراديكاليين الأوكرانيين كرهائن واستخدامهم كدروع بشرية، لافتًا إلى أن أكثر من 1500 أجنبي يتعرضون لهذا النوع من الممارسات.

وأضاف خلال كلمة، ضمن فعاليات جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، مساء اليوم الاثنين، أن روسيا تتواصل مع الهيئات الدبلوماسية، منوهًا إلى أن «الأجانب يواجهون مشكلات كبيرة عند محاولة الهجرة إلى أوروبا».

وأشار إلى أن «نشر الأسلحة الثقيلة وأنظمة الدفاع وإطلاق الصواريخ في المناطق المدنية أصبحت القاعدة للأوكرانيين»، قائلًا إن هناك دعوات من الأوكرانيين لإزالة الأسلحة من المناطق الآمنة.

وذكر أن استخدام المقاتلين للمدنيين كرهائن ينتهك قواعد القانون الإنساني الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف، مضيفًا أن وضع الأسلحة إلى جانب أماكن التراث في أوديسا، انتهاك واضح للقرارات الدولية.

ولفت إلى أن استهداف الممرات الإنسانية انتهاك للبروتوكول الدولي، مختتمًا أن تعذيب الجنود الروس الذين يتم توقيفهم، انتهاك للمادة 14 لاتفاق جينيف، الذي يضمن احترام الجنود الأسرى.

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت سفارة موسكو لدى مينسك، مساء اليوم الاثنين، عن اختتام الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية في بيلاروس.

وجرت المفاوضات في منطقة بيلافيجسكايا بوشا، التي استضافت الجولة الثانية من العملية التفاوضية يوم 3 مارس، واستمرت نحو 3 ساعات.

من جانبه قال الوفد الأوكراني المفاوض، إن الجولة الثالثة من المفاوضات مع روسيا لم تسفر عن نتائج من الممكن لها أن تحسن الوضع، لافتًا إلى أن هناك تقدمًا طفيفًا في المفاوضات مع الروس بشأن الممرات الآمنة.