أعلنت شركة تصنيع اللقاحات الأمريكية "موديرنا"، اليوم الاثنين، أنها ستبني أول منشأة لتصنيع لقاحها المضاد لفيروس "كوفيد-19" في كينيا بعد إبرامها اتفاقية مع الحكومة الكينية لإنتاج ما يصل إلى 500 مليون جرعة سنويًا.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها تتوقع استثمار 500 مليون دولار في المنشأة الجديدة، التي ستنتج لقاحات للقارة التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، مشيرة إلى أنها تأمل في استخدام المنشأة لتزويد الدول الأفريقية بجرعات من لقاح كوفيد-19 في أوائل العام المقبل في محاولة لتعزيز تغطية اللقاح.

وأوضح الرئيس الكيني أوهورو كينياتا أن استثمار شركة موديرنا في كينيا سيساعد في تعزيز الوصول العالمي المنصف للقاحات.

وبحسب المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإنه بعد أكثر من عام من إعطاء اللقاح الأول في العالم لكوفيد-19، وبعد عامين من تفشي الجائحة نفسها، تم تحصين 12.7٪ فقط من الأفارقة بالكامل.

ويأتي إعلان شركة "موديرنا" عقب قرار منظمة الصحة العالمية بإنشاء مركز عالمي لتصنيع لقاح موديرنا في جنوب إفريقيا العام الماضي، مع اختيار كينيا من بين ست دول أفريقية لتكون أول متلق للتكنولوجيا التي تهدف إلى تمكين الشركات المصنعة المحلية من صنع اللقاحات.