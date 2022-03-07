إيران: تعاون طهران مع أي دولة يجب ألا يتأثر بالعقوبات على روسيا

أجرى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اتصالًا هاتفيًا، بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، مساء الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن «العقوبات وغلق الأجواء الأوروبية أمام الطيران الروسي، يجب ألا تؤثر على التعاون بين إيران وأي دولة أخرى بما فيها روسيا».

وتقترب الحرب الروسية من إتمام أسبوعها الثاني، وقد خلّفت موجات نزوح كبيرة للغاية، كما أنّ أعباء إنسانية كبيرة خلفتها الحرب التي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة لها.

وأعلنت روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة اعتبارا من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.

وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون أوكرانيون عن الوضع الكارثي خلال جهود الإجلاء الفاشلة في ضواحي كييف، خطط مسؤولون من كلا الجانبين لإجراء جولة ثالثة من المحادثات الاثنين.