محافظة كفر الشيخ تحارب ارتفاع أسعار السلع بمجمعات استهلاكية وحملات تموينية على الأسواق

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أصدر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تعليمات إلى جميع رؤساء المراكز والمدن والقرى بعمل حملات مستمرة على الأسواق بالمحافظة، من أجل ضبط الأسعار بمختلف الأسواق، وعدم التلاعب بأسعار السلع الغذائية المختلفة، وذلك بضبط المتلاعبين بالأسعار وتحرير محاضر مخالفة أسعار لهم.

وطالب رؤساء المدن والتمرين بعمل مجمعات استهلاكية وأسواق بها مختلف السلع بأسعار مخفضة، ومن بينها معارض أهلا رمضان للتخفيف على المواطنين.

وقال عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، إن مديرية التموين طرحت جميع احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ببطاقات التموين بمختلف محلات البقالة والمنافذ المتعاملة معها ومع الجمهور.

وأشار إلى أن المديرية طرحت جميع السلع بأسعار مخفضة عن الأسواق بمختلف المجمعات الاستهلاكية بمختلف المدن الخاصة بالتموين.

وأوضح أن جميع حملات المديرية مستمرة يوميا بمختلف المراكز من أجل ضبط أسعار السلع بالأسواق.

وأكد أنه يتم تلقي شكاوى يوميا بالأسعار، ويتم التأكد منها وضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم.