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مفارقة غريبة تطارد الزمالك في مواجهة الجونة

تصوير :أحمد عبدالجواد
تصوير :أحمد عبدالجواد
أمير نبيل
نشر في: الإثنين 7 مارس 2022 - 10:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 مارس 2022 - 10:56 ص

سيكون البرتغالي جيزوالدو فيريرا المدير الفني الجديد لنادي الزمالك مشاهداً لمباراة الفريق مساء اليوم الإثنين ضد الجونة ضمن الأسبوع الـ 12 من الدوري الممتاز.

فيريرا الذي تم التعاقد معه مؤخرا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون، سيقود الفريق الأبيض عقب مباراة الجونة اليوم حيث يستعد الزمالك لمواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسبق للزمالك تحت قيادة فيريرا مواجهة الجونة وكان ذلك في الأول من يونيه عام 2015، بلقاء الدور الثاني للدوري، وقتها حسم التعادل المباراة بهدف لمثله.

المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بشارة معقل الجونة، تقدم فيها عمر السعيد مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة، ليرد علي جبر بالتعادل في الدقيقة 36، علما بأن الزمالك كان قد حسم لقب الدوري بالفعل آنذاك.

أما آخر مدرب مصري قاد الزمالك في مواجهة الجونة فكان خالد جلال في ختام موسم 2018-2019 وهي المواجهة الشهيرة التي انتهت بالتعادل 2-2، ليفقد الأبيض صدارة الترتيب لحساب الأهلي في الأمتار الأخيرة للدوري.

 


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