نافالني يدعو النساء للاحتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا في اليوم العالمي للمرأة

دعا أليكسي نافالني زعيم المعارضة الروسية السجين النساء الروسيات إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا في اليوم العالمي للمرأة غدا الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم نافالني كيرا يارموش في رسالة فيديو اليوم الاثنين، إنه في الساعة الثانية مساء (1100 بتوقيت جرينتش)، يتعين على النساء الاحتجاج في ميادين بلداتهن.

ويعد اليوم العالمي للمرأة 8 مارس يوم عطلة في روسيا، ويتم خلاله إهداء الزهور للنساء.

وقالت يارموش إن النساء لن يختبئن في هذه الحرب مؤكدة "النساء لا يختفين عندما تبدأ الحرب.. إنهم يحملن عبئا ثقيلا في الحرب مثل الرجال تماما، إن لم يكن عبئا أكبر".

وأضافت أنه لهذا السبب فإن اليوم العالمي للمرأة يعد فرصة للنساء ليظهرن أن أصواتهن مهمة "لا نريد هذه الحرب. نريدها أن تتوقف على الفور".