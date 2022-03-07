علق هلومجو كيكانا، قائد فريق صن داونز، عن فوز فريقه أمام الأهلي، في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن مباراة الإياب ستكون الأصعب في هذا الدور.

ونجح صن داونز في الفوز، بهدف دون رد، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ3 من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل مباراة العودة والمقرر لها السبت المقبل.

وقال كيكانا، في تصريحاته، عبر قناة "الحياة": «حققنا الفوز لأول مرة في تاريخ النادي أمام الأهلي في القاهرة، خلال مباراة هي الأصعب، سعداء بالتغلب على بطل القرن لأنه أمر ليس بالسهل».

وشدد: «كتبنا تاريخ لأنفسنا بالانتصار على الأهلي على ملعبه، البطولة تضم الأفضل في إفريقيا، ونسعى للفوز في مباراة السبت، ستكون المباراة الأصعب في هذا الدور، مازلنا في مرحلة المجموعات وكلا الفريقين يريدان التأهل».

وتابع: «شاهدنا حماس لاعبي الأهلي خلال مباراة المريخ، ونعلم أن الموقف سيكون أصعب في مباراة العودة أمامهم».

وأضاف: «أعجبت كثيرا خلال مواجهة الأهلي بـ ثلاثي الوسط، وخاصة حمدي فتحي، تألق أيضا في مباراة المريخ، ستكون هناك معركة خاصة في وسط الملعب في لقاء صن داونز والأهلي».

واسترسل: «لقاء الإياب، سينتهي بالتعادل السلبي، المباراة ستكون مغلقة وسنحرص على الفوز أمام الأهلي، سيتأهل الفريقين عن المجموعة الرابعة، سنأخذ في الاعتبار ما يعانيه الأحمر من اجهاد بسبب ضغط المباريات».

وواصل: «بيرسي تاو بدأ في التأقلم مع الأهلي ويريد اثبات إنه يستحق قميص الأحمر، وموسيماني أفضل مدير فني في القارة حاليا».

واختتم: «بدلت قميصي مع شيكابالا، استمتع برؤيته يلعب وأعطيت نجلي القميص ليعرف المستوى الذي ألعب فيه بدوري الأبطال، لأنه أسطورة واحتفظ بـ القميص في منزلي».