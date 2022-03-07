بولندا: مشروع قانون لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين

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أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الاثنين عن خطط لحزمة من القوانين لمساعدة لاجئي أوكرانيا.

وسوف يتضمن هذا الإجراء إصدار تصاريح إقامة لمدة 18 شهرا، مع خيار بتمديدها لمدة 18 شهرا أخرى بعد ذلك، مع تصاريح عمل.

كما يجري التخطيط لمنح اللاجئين رقم هوية قومية مؤقت، لتسهيل حصولهم على خدمات الصحة العامة وتفادي التعقيدات البيروقراطية.

وقال مورافيتسكي أيضا إن مشروع القانون أوصى بمنح مساعدات مالية للعديد من مواطني بولندا الذين يستقبلون حاليا اللاجئين الأوكرانيين، حيث ستساهم الدولة بمبلغ 250 يورو(271 دولار) شهريا لكل لاجئ يتم توفير مأوى له.

يشار إلى أن مشروع القانون لم يعرض بعد على البرلمان البولندي للتصويت عليه.