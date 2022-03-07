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كشف رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، أفضلية فريقه في الشوط الثاني أمام الزمالك، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الإثنين على ستاد القاهرة.

وحقق الزمالك فوزا غاليا اليوم الإثنين، أمام الجونة بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي اقيم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ12 للدوري الممتاز.

وقال رضا شحاتة في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «استحوذنا على الكرة في الشوط الثاني وكنا الأفضل وقتها وكنا نستطيع تسجيل هدف التعادل».

وأضاف: «غياب نور السيد أثر علينا وعانينا في وسط الملعب في ظل مشاركة دانيال ديدي».

وأكمل: «تأخرنا في التغييرات بسبب ظروف المباراة بعد تحسن الأداء في الشوط الثاني».

وأتم: «أهدرنا فرص الفوز في لقاء اليوم، نحن نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن الحلول الفردية للاعبي الزمالك كانت أفضل».