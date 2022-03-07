أمين سر لجنة الموازنة بالنواب: نشهد زيادة في أسعار الخبز غير المدعم بنسبة 100%

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المجلس لمعرفة أسباب تراخي الأجهزة التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في الرقابة على ارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، مقدم برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنه هناك زيادة في أسعار الخبز غير المدعم بنسبة تصل إلى 100%، قائلًا: «إن بعض المخابز استغلت الوضع ورفعت الأسعار بزيادة تصل إلى الضعف».

واستكمل، أنه يجب على الجهات المعنية زيادة الرقابة على السلع الغذائية في ظل توافر مخزون استراتيجي يكفي لشهور قادمة، مضيفًا أن التجار قرروا زيادة الأسعار بسبب حالة الهلع التي اجتاحت العالم بسبب الأزمة الروسية ـ الأوكرانية.

كان طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في الرقابة على «احتكار» فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، و«التلاعب» برفع أسعار، والتراخي كذلك في الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.