اشتهر أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، بتسجيله ضربات الجزاء باستمرار سواء في الفريق الأبيض أو منتخبنا الوطني، إلا أنه نجح في كسر القاعدة اليوم الإثنين، وأحرز هدفا أمام الجونة من كرة ملعوبة.

هدف زيزو جاء في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول ضاعف به النتيجة على الفريق الضيف بعدما سجل إمام عاشور الهدف الأول في الدقيقة 17 في اللقاء الذي يستضيفه ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.

حيث سجل زيزو الهدف بعدما استغل التمريرة المتقنة من إمام عاشور لينفرد بالمرمى وأسقط الكرة إلى الشباك مستغلا التقدم الخاطئ من الحارس إسلام طارق.

ويعتبر هدف زيزو اليوم هو الأول له في بطولة الدوري من كرة ملعوبة منذ 195 يوما عندما أحرز وقتها الهدف في شباك الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون وقبل الأخيرة من البطولة المحلية.

هدف زيزو أمام الإنتاج جاء في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، بتمريرة من المغربي أشرف بن شرقي، الذي مر ببراعة من الجهة اليسرى وأرسل عرضية أرضية متقنة ليحولها زيزو للشباك.