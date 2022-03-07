أشرف زكي: بعض مأموري الضرائب يتعاملون مع الفنانين بنظام إرهابي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن مصلحة الضرائب تطالب الفنانين بمقابل مادي للظهور في البرامج التلفزيونية حتى لو لم يتقاضون أموالا من هذه البرامج، قائلا: «الضرائب تعتبر أن ظهورنا في التلفزيونات للحديث عن القضايا من أجل والوجاهة ولا تعترف بأي خطابات تأتي من القنوات وتنفى تقاضينا للأموال».

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هناك فرق بين البرامج الترفيهية التي يُتقاضى فيها أموال وبرامج الخدمة العامة، لافتا إلى أنهم كفنانين توصلوا لنتائج ممتازة فى ضريبة الدخل مع مصلحة الضرائب.

وأشار الدكتور اشرف زكي، إلى أن توصية لجنة الموازنة في مجلس النواب كانت بتوقيع برتوكول يضمن حقوق الطرفين، مؤكدا أن هناك ممارسات سلبية وتنمر بالفن والفنانين وبعض الفنانين يتعرضون لإرهاب من بعض، كما أن بعض مأموري الضرائب يتعاملون مع الفنانين بعنف وبنظام ارهابي.