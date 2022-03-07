بريطانيا ترسل أموالا إضافية لدعم الشعب الأوكراني «الذي لا يقهر»

من المقرر أن تضخ الحكومة البريطانية 74 مليون جنيه إسترليني (8. 97 مليون دولار) إضافية إلى أوكرانيا، لدعم "الشعب الذي لا يقهر" في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).



ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أسبوعا مما وصفته حكومة داونينج ستريت بـ"المشاركة المركزة" مع زعماء العالم، بينما يحاول إقناع نظرائه الدوليين بدعم خطته ذات الست نقاط للتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ومن ناحية أخرى، يعتزم رئيسا وزراء كندا وهولندا زيارة لندن، حيث سيرافقان جونسون في زيارة سيقوم بها إلى قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لمقابلة أفراد تابعين للقوات المسلحة البريطانية.



ومن المقرر أن يعقد الزعماء الثلاثة اجتماعات ثنائية منفصلة، بالاضافة إلى اجتماع ثلاثي مشترك، حيث من المتوقع أن يستمر رئيس الوزراء البريطاني في ممارسة الضغط بغرض توفير دعم مستمر لأوكرانيا.



وفيما بعد، سيعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا في داونينج ستريت.