أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع المياه عن مدينة سمالوط، بالكامل وتوابعها، والتي وتتغذى على محطة مياه عرب الزينة، اليوم الإثنين، الساعة العاشرة مساء، ولمدة ٦ ساعات للصيانة.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أن قطع المياه يبدأ من الساعة العاشرة مساء، وحتى الساعة الرابعة فجرا، حيث سيتم عمل ربط شركة صرف صحي سمالوط البلد، وعلى الأهالي، والمستشفيات، الجهات الموجودة بالمدينة والتوابع، تدبير احتياجاتهم من المياه.

وأكدت أن رقم الخط الساخن للشركة يعمل طوال ٢٤ ساعة للتدخل الفوري لحل الأزمات المفاجئة، بالإضافة إلى رقم واتس الشركة، والإيميل الإلكتروني، والصفحة الرسمية للشركة على فيس بوك.