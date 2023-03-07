أوكرانيا: مقتل أكثر من ألف جندي روسي خلال يوم واحد

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا، أن الجيش قتل 154 ألفا و830 جنديا روسيا في أوكرانيا خلال الفترة من 24 فبراير 2022 و7 مارس 2023، من بينهم 1060 جنديا خلال أمس الاثنين فقط، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الثلاثاء.

وقال البيان، الذي نشرته هيئة الأركان العامة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القوات الروسية تكبدت أكثر من 3 آلاف دبابة وستة آلاف مركبة مدرعة قتالية والمئات من الأنظمة المدفعية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمروحيات والمركبات الآلية، إضافة إلى العديد من السفن الحربية والطائرات بدون طيار ووحدات المعدات الخاصة، كما تمكنت من إسقاط نحو ألف صاروخ روسي طراز كروز.

وأفادت "يأوكرينفورم" بأن القوات الجوية الأوكرانية شنت خلال يوم أمس وحده، 15 ضربة استهدفت المواقع الروسية، إضافة إلى ضربة جوية أخرى دمرت نظاما للصواريخ المضادة للطائرات في موقعه.