معرضان للحرف التراثية والخط العربي في ختام فعاليات «القاهرة عاصمة للثقافة بالعالم الإسلامي»

يشارك صندوق التنمية الثقافية في ختام فعاليات القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2022، والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 مارس الجاري.

وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تنطلق الاحتفالات في المجلس الأعلى للثقافة، بافتتاح معرض لفنون الخط العربي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، تحت عنوان "القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الاسلامي"، ويضم المعرض أعمال مجموعة من رموز الخط العربي في مصر عبر السنين، منهم الفنان خضير البورسعيدي، الفنان سعد غزال، الفنان مصطفى عبدالرحيم، الفنان عبدالله عثمان، الفنان خليفة الشيمي، الفنانة ميسون قطب، الفنان محمد العربي، والفنان إسماعيل، تحت إشراف قومسير عام المعرض الكاتب الصحفي محمد بغدادي.

وفي العاشر من مارس، يفتتح معرض للحرف التراثية، بساحة دار الأوبرا المصرية، بمشاركة مركز الحرف التقليدية بالفسطاط التابع لصندوق التنمية الثافية، وقطاع الفنون التشكيلية، وعارضين من جمعية الصعيد، وقرية تونس بالفيوم، وسيوة، على أن تختتم الفعاليات في الحادي عشر من مارس، بمشاركة قطاعات وهيئات وزارة الثقافة في حفل الختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن اختيار القاهرة من قِبل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، لتكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، لأنها تعتبر من أهم المدن التراثية وأكبرها في العالم، حيث تضم عددًا كبيرًا من الآثار من مختلف العصور الإسلامية.

وكانت مصر قد تسلمت شعلة تنصيب "القاهرة" عاصمة الثقافة الإسلامية خلال عام 2020 خلفا للعاصمة التونسية، وتأجلت الاحتفالات لمدة عامين، بسبب وباء كورونا.