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مدير المنتخب الوطني يكشف حقيقة الامتيازات التي يحصل عليها صلاح

الشروق
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 2:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 3:10 ص

كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني، حقيقة الإمتيازات التي يحصل عليها محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، في معسكرات المنتخب الأخيرة.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد ذكرت في وقت سابق، أن صلاح يحصل على إمتيازات خاصة في معسكرات المنتخب المصري.

وقال غرابة في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح فخر للرياضة المصرية، ونفتخر بما يقدمه مع ليفربول في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «محمد صلاح ليس له مطالب خاصة في معسكرات المنتخب، ولا يحصل علي أي تمييز إضافي عن باقي زملائه».

وعن مباراة مالاوي في تصيفات كأس الأمم الإفريقية، قال: «نحتاج دعم الجمهور والإعلام في مباراتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية».

وأتم: «تلقينا العديد من العروض لمواجهة منتخبات عالمية خارج مصر في يونيو، وننتظر إعلان الكاف للمباريات الرسمية لنحدد موقفنا».


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