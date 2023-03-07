الأمم المتحدة تتوقع تجاوز خسائر زلازل تركيا 100 مليار دولار

توقعت الأمم المتحدة، أن تتجاوز الخسائر التي تسببت بها الزلازل التي ضربت جنوب تركيا مؤخراً، 100 مليار دولار.

جاء ذلك على لسان ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا لويزا فينتون، خلال مشاركتها عن بعد، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الاعتيادي لدى مكتب المنظمة بجنيف.

وأشارت المسؤولة الأممية التي شاركت بالمؤتمر الصحفي من ولاية غازي عنتاب التركية، عبر تقنية فيديو كونفرنس، إلى مرور شهر على وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا فجر السادس من فبراير الماضي.

وأضافت أن قرابة 2.7 مليون شخص نزحوا من المناطق التي ضربتها الزلازل جنوبي تركيا، لافتة إلى انهيار حوالي 600 ألف مبنى ومركز عمل جراء هذه الكارثة.

وأعربت عن توقعها بأن تتجاوز خسائر الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا 100 مليار دولار.

وفي 6 فبراير ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.