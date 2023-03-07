الرئيس السيسي يهنئ بلغاريا بذكرى عيد التحرير

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء؛ ببرقية تهنئة إلى الرئيس رومن راديف رئيس جمهمورية بلغاريا؛ بمناسبة الاحتفال بعيد التحرير.
كما أوفد الرئيس، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار، إلى سفارة بلغاريا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.