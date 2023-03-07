قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن السد العالي أحد أهم المنشآت في القرن العشرين، واصفًا إياه بأنه «صمام الأمان لمصر، ويساهم في إدارة والتحكم في المياه لمنع الفيضانات والجفاف».

وناشد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، المزارعين تقنين فتحات الري المخالفة على الترع الرئيسية، مشيرًا إلى أن قانون الري رقم 147 لعام 2021، يتيح أمامهم الفرصة لذلك.

وأوضح أن المادتين 122 و164 تمنح للوزير حق تقنين وضع الفلاح، مضيفًا: «لا أستطيع التعهد بأن جميع الفتحات الخاصة بالمتقدمين ستقنن؛ لأن الأمر يعتمد على إتاحة المياه في المنطقة، وعدة عوامل وأوراق يتقدم بها المزارع للوزارة».

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت منذ عدة أسابيع، منوهًا أن القانون يتيح للمزارعين تقنين أوضاعهم خلال 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة.

وذكر أن الفلاح يملأ الاستمارة الموجودة على الإنترنت، ثم يرفق بها كل الأوراق المطلوبة، ويتقدم بها إلى الإدارة المركزية في المحافظة؛ من أجل دراسة الملف، مؤكدًا حرصه على استغلال أي فرصة، لتعريف المزارعين بضرورة تقنين الأوضاع.