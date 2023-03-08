قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على تلبية احتياجات الهيئة، مستشهدًا بزيارة الرئيس لقناة السويس، بعد يوم من نجاح تعويم السفينة الجانحة «إيفرجيفن».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء: «صراحة الرئيس مبيتاخرش، لو قلت له عاوز 4 قاطرات، يقول لي خليهم 10»، بحسب وصفه.

ولفت إلى أن الهيئة والمرفق لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه الآن، لولا دعم الرئيس السيسي، مشيدًا بتوجيهه في عام 2014 بحفر قناة السويس الجديدة، والانتهاء من المشروع خلال عام واحد وليس 3 سنوات.

وأوضح رئيس قناة السويس، أن الرئيس السيسي كانت لديه رؤية بأهمية الانتهاء من القناة الجديدة في أقرب وقت، قائلًا إن بعض السفن التي عبرت في اليوم الأول لافتتاحها يوم 6 أغسطس 2015، دفعت رسوم عبور.

وذكر أن القناة الجديدة ضاعفت أعداد السفن التي تمر عبر قناة السويس، منوهًا أن الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والإمكانيات الموجودة؛ للتعامل مع المراكب العملاقة ذات التكلفة العالية.

وأكد أن العاملين بالهيئة مدربون على أعلى مستوى، فضلًا عن أن الهيئة تدشن كل يوم وحدة جديدة، وتعمل على الانتهاء من توسعة الـ40 كم في الجنوب بنهاية العام الجاري، معقبًا: «نؤكد للعميل أننا نعمل طوال الوقت لتحسين الخدمة، وضمان زيادة عدد المراكب وليس انخفاضها».