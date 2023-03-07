ألمانيا تعلن منح 1100 تأشيرة لضحايا زلزال تركيا وسوريا

أعلنت ألمانيا أن عدد التأشيرات التي منحتها لضحايا زلزال تركيا وسوريا وصل منذ منتصف فبراير الماضي وحتى الآن إلى أكثر من 1000 تأشيرة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الثلاثاءـ أن عدد التأشيرات التي تم منحها وصل حتى يوم الجمعة الماضي إلى 1333 تأشيرة منها 1097 تأشيرة تم إصدارها في إطار الإجراء المبسط الذي تم الإعلان عنه في أعقاب كارثة الزلزال المدمر بالإضافة إلى تأشيرات وطنية للم شمل العائلات.

كانت الحكومة الألمانية أعلنت عن الإجراء المبسط لإصدار التأشيرات بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا في السادس من الشهر الماضي، وخصصت برلين هذا الإجراء لضحايا الزلزال في البلدين لتتيح لهم إمكانية البقاء بشكل مؤقت لدى أقارب لهم في ألمانيا.

وقوبل الإجراء بانتقادات في بعض متطلباته لأنه رغم وعد برلين بإجراء يخلو من المتطلبات البيروقراطية فإنه يتطلب تقديم جواز سفر سار وصورة بيومترية ويشكو المنتقدون من تعذر المقدرة على توفير هذه المتطلبات في ظل الدمار الذي أحدثه الزلزال.

كان الزلزال أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.