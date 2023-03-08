شولتس: روسيا فقدت ما بين 40 إلى 100 ألف جندي

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يستعد لاحتمال طول أمد الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال ندوة أسئلة مع مواطنين، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كوتبوس شرقي ألمانيا، اليوم الثلاثاء:" يتعين علينا أن نخشى أن يستمر هذا لفترة أطول رغم أننا نتمنى بالطبع كل يوم أن يكون الأمر مختلفا".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأن الحرب صاحبها "خسائر لا يمكن تصديقها" على الجانبين، مشيرا إلى أن روسيا وحدها فقدت ما يتراوح بين 30 أو 40 ألف جندي و100 ألف جندي "وكلاهما سيكون عددا لا يمكن تصوره".

ودعا شولتس إلى مزيد من الترابط بين الجيش الألماني وقطاع صناعة الأسلحة كأحد النتائج المترتبة على وضع التهديد الجديد، وذلك لتجنب نقص الذخيرة على سبيل المثال.

وأردف: "قلنا في السابق إننا نطلب سلاحا وذخيرته ثم يمضي 20 عاما دون أن يحدث شيء إلى أن يتعطل السلاح ثم نطلب سلاحا جديدا".

وطالب شولتس باستمرار حركة الإنتاج وتهيئة الظروف لهذا.