 إطلاق النار على دورية تابعة للجيش الألماني في مالي دون وقوع إصابات - بوابة الشروق
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إطلاق النار على دورية تابعة للجيش الألماني في مالي دون وقوع إصابات

برلين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 مارس 2023 - 4:06 م

 

أطلق مجهولون النار على دورية تابعة للجيش الألماني في مدينة جاو شمال مالي.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الثلاثاء في برلين أن الهجوم لم يسفر عن مقتل أو إصابة أي من الجنود الألمان. وتم العثور على رصاصتين في مركبة الدورية.

وأوضح المتحدث أن الجنود كانوا قد أنهوا مهمتهم وعائدين إلى معسكرهم. وبحسب البيانات، تم إطلاق النار من مسافة حوالي 150 مترا.

ويتمركز حاليا أكثر من 1100 جندي من الجيش الألماني في مالي كجزء من بعثة الأمم المتحدة "مينوسما". وتعتزم الحكومة الألمانية سحب الجيش الألماني بحلول مايو 2024.

ووقعت نزاعات متكررة بين ألمانيا والمجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي يعتبر مقربا من روسيا. وأعربت الحكومة الألمانية عن استيائها عندما رفض المجلس العسكري مرارا منح تصاريح بالطيران للطائرات العسكرية وطائرة الاستطلاع المسيرة "هيرون" التي تسيرها القوات الألمانية.

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