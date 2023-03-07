وادى دجلة يضمن الفوز ببطولة بلاك بول للإسكواش بتأهل الحمامي وجوهر للنهائي

ضمنت أندية وادى دجلة، الفوز ببطولة بلاك بول للإسكواش للسيدات 2023، بعد تأهل لاعبتيه نوران جوهر، وهانيا الحمامي للدور النهائي من البطولة، لتحافظ "وادى دجلة" على لقب البطولة للعام الثاني على التوالي، وتواصل صدارة منصات التتويج بالمنافسات المحلية والدولية.

وتعقد المباراة النهائية لبطولة بلاك بول للإسكواش، مساء غدًا الثلاثاء، ويعد هذا أول نهائي مصري خالص في منافسات السيدات بالبطولة على مدار تاريخها، والمرة الأولى للاعبتين من نفس النادي في المباراة النهائية.

وحجزت لاعبة وادى دجلة نوران جوهر، المنصفة الأولى عالميًا أول تذكرة صعود للدور النهائي لبطولة بلاك بول، بعد تغلبها على منافستها النيوزيلاندية جويل كينج المصنفة الـ4 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-5)(10-12)(11-8) (11-4) في مباراة استغرقت (54) دقيقة، وتغلبت هانيا الحمامي المصنفة الـ3 عالميًا على الأمريكية أماندا صبحي المصنفة الـ5 عالميًا بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-8)(6-11)(11-9) (6-11) (11-3)في مباراة استغرقت (55) دقيقة.

وانطلقت بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش يوم 2 مارس وتستمر حتى يوم 7 مارس الجاري، بنادي بلاك بول بالقاهرة، وشارك بفعاليتها 6 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: علي فرج، ويوسف إبراهيم، ومازن هشام، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وتصنف هذه البطولة ضمن البطولات الذهبية للإسكواش بمجموع جوائز 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ويشارك بها 46 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.